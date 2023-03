Minori: Scalfarotto, 'odiosa discriminazione non può ricadere su bambini'

Minori: Scalfarotto, 'odiosa discriminazione non può ricadere su ...

Minori: Scalfarotto, 'odiosa discriminazione non può ricadere su ...

Minori: Scalfarotto, 'odiosa discriminazione non può ricadere su ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "A Roma la maggioranza vuole impedire che l'UE vari il Certificato di filiazione europea, a Milano la Prefettura vieta la registrazione anagrafica dei bambini di famiglie arcobaleno. Non c'è discriminazione più odiosa di quella che per colpire ...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "A Roma la maggioranza vuole impedire che l'UE vari il Certificato di filiazione europea, a Milano la Prefettura vieta la registrazione anagrafica dei bambini di famiglie arcobaleno. Non c'è discriminazione più odiosa di quella che per colpire gli adulti si sfoga sui bambini”. Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet.