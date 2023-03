Minori: Zampa (Pd), 'stop è sottovalutazione di un superiore interesse bambini'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Nello stop alla registrazione dei bambini nati da persone di sesso maschile c’è la sottovalutazione di un diritto che riguarda i minori, ma non deve essere un diritto minore. Si tratta del 'superiore interesse' che dovrebbe accompagnare tutte ...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Nello stop alla registrazione dei bambini nati da persone di sesso maschile c’è la sottovalutazione di un diritto che riguarda i minori, ma non deve essere un diritto minore. Si tratta del 'superiore interesse' che dovrebbe accompagnare tutte le scelte che li riguardano #diritti". Lo scrive in un tweet la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali.