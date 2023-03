Minsait Italia: introduzione alla 'platformization'

Roma, 16 mar. (askanews) – Un nuovo modo per gestire i rapporti con i clienti, le operations, le strutture organizzative e soprattutto i modelli di business. La grande rivoluzione della platformization è arrivata: i nuovi modelli di business “platform-based” sono fondati sull’implementazione di piattaforme che creano comunità, mercati e valore, consentendo interazioni e scambi tra gruppi interdipendenti.

A presentarci questo modello è Massimiliano Marinacci, Managing Director of ERP di Minsait Italia, una delle aziende leader nel settore della Digital Transformation e delle Information Technologies: “La platformization rappresenta un concetto rivoluzionario: è legato al concetto del cloud che da anni risulta protagonista nel settore, ma introduce un nuovo modello di business che viaggia sulla raccolta del dato e l’interazione tra i vari componenti, i quali agiscono sulle piattaforme creando un effetto network. Stiamo parlando della realizzazione di una piattaforma con l’integrazione di dati da più fonti che convergono in un unico punto, la piattaforma, all’interno della quale è possibile gestire tutti i processi end-to-end”.

I modelli platform-based implicano un nuovo approccio strategico, diverso da quello che ha guidato finora le imprese convenzionali, basate solo sull’offerta di prodotti e servizi. Marinacci ci spiega dunque come stanno cambiando i modelli di business ed in quali settori, in Italia, questo approccio sta riscontrando maggior successo: “Con il concetto del platform-based nasce un concetto rivoluzionario e si possono introdurre delle novità importantissime che permetteranno alle utenze di interagire nelle piattaforme ed alimentare le stesse con varie fonti di dati. Il mercato in cui nasce il modello platform-based è quello dell’energy, ma ora stiamo aprendo questo concetto anche ad altri settori: stiamo individuando platform nel mondo dell’industria, ma potrebbe essere un discorso da ampliare anche al mercato della finanza”.

Le aziende di piattaforme innovative si stanno inserendo sempre di più nel tessuto produttivo del Paese, entrando di conseguenza nella vita quotidiana di tutti noi.