Minsait Italia ottiene la certificazione per la parità di genere

Milano, 25 lug. (askanews) – Minsait, società che opera nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e dell’Information Technology, ha ottenuto in Italia la certificazione UniPdr/125 per la parità di genere, a conferma di un impegno per l’uguaglianza, l’inclusione e la diversità, che l’azienda considera pilastri strategici per lo sviluppo del talento nel nostro Paese.

Tra le misure e le iniziative previste dal piano strategico sulla gender equality di Minsait, emergono: la visibilità data dall’azienda ai casi di successo al femminile; l’utilizzo di un linguaggio inclusivo nelle comunicazioni; la formazione e i workshop interni su tematiche di diversity & inclusion; i servizi a supporto della genitorialità; e le misure che facilitano la conciliazione tra vita e lavoro, tra cui un modello di smart working totalmente flessibile per tutti i professionisti. E poi, fondamentale, il modello di accesso e sviluppo di carriera basato su criteri strettamente meritocratici e non discriminatori. Per premiare il talento.

“In Minsait – ha spiegato Dalila Barone, HR Director di Minsait in Italia – esiste un programma dedicato ai giovani talenti, Smart Start, caratterizzato da formazione esperienziale, un feedback continuo e la possibilità di fare network con tutti gli altri team. In Minsait crediamo in un futuro digitale più umano”.

Nel 2023, inoltre, Minsait ha creato un Comitato per la parità di genere in Italia – guidato dall’AD in Italia, Pedro Garcia – volto a coordinare azioni di promozione dell’inclusività e della diversità, con l’impegno di attuare la politica sulla parità di genere, attraverso diversi aspetti come il recruitment, le opportunità di carriera, l’equità delle retribuzioni, l’attenzione ai congedi parentali e al rapporto tra lavoro e vita privata nonché la prevenzione di abusi e molestie di genere.