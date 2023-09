Minuto di silenzio a assemblea Onu per le vittime del sisma in Marocco

Minuto di silenzio a assemblea Onu per le vittime del sisma in Marocco

Nazioni Unite (New York), 12 set. (askanews) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha aprerto la sua terza sessione plenaria con un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del terremoto in Marocco. Questo terremoto, il più mortale nel regno nordafricano da più di sessant’anni, ha devastato venerdì sera interi villaggi in una regione situata a sud-ovest della grande città turistica di Marrakech, provocando 2.862 morti e 2.562 feriti, secondo un recente rapporto ufficiale, ma ancora una volta si tratta di un bilancio provvisorio destinato a salire.