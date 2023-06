Minuto di silenzio all'Assemblea Nazionale per attacco ad Annecy

Milano, 8 giu. (askanews) – Deputati e membri del governo hanno osservato un minuto di silenzio all’ Assemblea nazionale dopo un attentato con coltello perpetrato ad Annecy, dove sono rimaste ferite sette persone, tra cui sei bambini. “C’è stato in effetti un attentato ad Annecy, ci sono diversi feriti. Non sappiamo molto di più, non abbiamo maggiori informazioni. Sappiamo che l’aggressore è stato neutralizzato, che è stato arrestato. Il primo ministro si sta recando sul posto. Ci sono bambini piccolissimi che si trovano in uno stato di assoluta emergenza e vi invito a rispettare un minuto di silenzio per loro, per le loro famiglie, affinché, ci auguriamo, le conseguenze di questo gravissimo attentato portino la nazione in lutto. Vi ringrazio”. Lo ha dichiarato Yael Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea Nazionale.