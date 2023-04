"Mio marito non ha gelosie": la confessione di Mara Venier e la risposta di Nicola Carraro

Mara Venier ha ospitato a Domenica In il suo storico ex, Jerry Calà, e ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Mara Venier: Jerry Calà e Nicola Carraro

Mara Venier ha vissuto una storia importante con Jerry Calà, l’attore che è stato recentemente colpito da un infarto e che a seguire lei ha voluto intervistare a Domenica In. I due, dopo la fine della loro importante unione, sono rimasti buoni amici e la conduttrice ha svelato che il suo attuale marito, Nicola Carraro, non sarebbe affatto geloso di questo. “Nicola è il primo a voler bene a Jerry (…)Siamo una grande famiglia, siamo tutte persone che si amano, si vogliono bene”, ha affermato, e ancora: “Mio marito non ha gelosie retroattive”.

Dopo che la conduttrice ha specificato in diretta tv come starebbero oggi le cose tra lei e Jerry Calà lo stesso Nicola Carraro ha condiviso sui social le sue parole e ha dato prova di confermarle: “Grande come sempre mia moglie”, ha scritto il produttore. Mara Venier è stata legata a Jerry Calà per ben 8 anni e ha rivelato che la loro unione sarebbe naufragata a causa dei tradimenti ai suoi danni. “La vita era sempre un gioco e me ne combinava di tutti i colori. Diciamo che era molto birichino. Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra. Non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei”, aveva confessato la conduttrice.