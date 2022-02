“Mio marito piega il pigiama così, è normale?”: cos’è il nuovo trend virale e da dove viene

Una giovane donna si è sfogata su TikTok parlando del modo in cui il marito ha piegato il pigiama. Il video è diventato virale sui social network.

Lo sfogo di Chloe Tucker Caine

Una giovane donna, Chloe Tucker Caine, si è lasciata andare ad uno sfogo molto divertente su TikTok. La donna è rimasta perplessa dal modo in cui il marito ha piegato e messo a posto il suo pigiama. Un’abitudine che continua ogni mattina e che lei trova molto particolare. Ha chiesto agli utenti del social network se questa cosa fosse normale e come piegano i loro pigiami, ottenendo tantissime reazioni, sia su TikTok che su Instagram.

Chloe su TikTok: “A me risulta molto strano”

Chloe Tucker Caine è un’agente immobiliare statuinitense, sposata con un uomo inglese. La donna ha mostrato su TikTok come il marito piega e ripone il suo pigiama ogni mattina, facendo un po’ di domande agli utenti. “A me risulta molto strano, quindi mi chiedevo se fosse un’usanza britannica” ha chiesto la donna. Il suo dubbio è che si possa trattare di un’abitudine inglese, che lei non conosce in quanto americana.

Le risposte degli utenti

Come riportato dall’Independent, sono arrivate numerose risposte alla donna, ma lei non se lo aspettava. “Anche io piego il pigiama ogni mattina riponendolo sotto il cuscino, ma non sono inglese” hanno scritto numerosi utenti. La maggior parte delle persone è solita sistemare il proprio pigiama proprio come fa il marito di Chloe, per questo si sono chiesti che abitudine ha la donna. “Li piego e li metto in un cassetto, come tutti gli altri vestiti” ha risposto.

Alla fine Chloe ha capito che l’usanza del marito, che riteneva bizzarra, in realtà è molto comune in tutto il mondo.