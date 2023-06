Miopia e difetti visivi: le lenti Icl valida alternativa al laser

Milano, 21 giu. (askanews) – L’intervento con tecnologia al laser non è l’unica opzione possibile per correggere miopia e altri difetti della vista. Esiste infatti un’alternativa valida particolarmente efficace per i pazienti con la cornea troppo sottile e in tutti i casi in cui non è indicato il laser. Una procedura che, tra l’altro, non induce o peggiora la sindrome dell’occhio secco. Si chiamano Icl le lenti impiantabili Collamer che si basano su una tecnologia sviluppata negli Stati Uniti 25 anni fa e già applicata con successo in più di 2 milioni di pazienti in tutto il mondo.

“Icl è una lente intraoculare in un materiale particolare che si chiama collameron, molto morbido, molto sottile, molto pieghevole, perfettamente biocompatibile per cui non esistono rischi di infiammazione – spiega ad askanews Sandro Soldati, responsabile del Neo Vista Laser di Verona -. E’ effettivamente una lente a contatto. Solo che a differenza delle lenti a contatto che si mettono la mattina e si tolgono la sera, e magari danno fastidio alla superfice dell’occhio, questa viene inserita, si posiziona da sola tra tra il cristallino e dietro l’iride, per cui non si vede, non se ne percepisce la presenza, non si deve togliere. Rimane semplicemente in sede e corregge il difetto”.

Basta un breve intervento che dura solo pochi minuti in anestesia locale per impiantare le lenti Icl e riconquistare subito una vista tra i 9 e i 12 decimi. L’effetto è praticamente immediato. “Nel giro di pochi minuti si ha già una visione buona, sicuramente c’è un effetto molto wow rispetto a prima”, che ci assicura Soldati che sottolinea: “La cosa più bella per me che faccio questo lavoro è vedere il viso e il sorriso dei pazienti che il giorno dopo si rendono conto che effettivamente il bersaglio è stato centrato e la vista è già ottima

Una soluzione sicura, indolore e tutt’altro che invasiva, non a caso scelta e raccomandata dagli stessi specialisti del Neo Vista Laser di Verona, a partire dai più stretti collaboratori del responsabile del centro.

“Sono medico oculista, chirurgo oftalmico, e ho visto come tornavano i pazienti dopo questo tipo di intervento e alla fine, dopo lunghi lunghi pensieri, ho deciso che era giunto il momento anche per me di operarmi. Ed effettivamente è stato pazzesco – ci racconta Andrea Besutti, chirurgo oculista del Neo Vista Laser di Verona -. Intervento molto rapido e veloce, non ho sentito assolutamente nulla. In realtà dopo già 2 ore dall’intervento riuscivo già a vedere benissimo”

“Per me fare l’intervento per togliere la miopia è stata una liberazione in quanto da sempre sono stata legata alle lenti a contatto o agli occhiali. E’ una sorta di libertà, sotto tutti i punti di vista, e soprattutto perchè si può svolgere sport senza lenti, si può andare al mare e tuffarsi senza il bisogno delle lenti a contatto, oltre a poi quelli che sono i fastidi a livello oculare”, aggiunge Silvia Cantelmi, ortottista, assistente in oftalmologia e key operator al Neo Vista Laser di Verona, che assicura: “Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto e rifarei l’intervento altre mille volte perchè mi ha portato molti benefici”.