Mirabilandia, il parco divertimenti festeggia 31 anni

Ravenna, 19 lug. (Adnkronos) - C’è aria di festa a Mirabilandia. Il parco divertimenti più grande d’Italia compie trentuno anni e per sabato 29 luglio ha organizzato un compleanno da non mancare. Dalle ore 21.30 prenderà il via l’esclusivo Fluo Party con RDS 10...

Ravenna, 19 lug. (Adnkronos) – C’è aria di festa a Mirabilandia. Il parco divertimenti più grande d’Italia compie trentuno anni e per sabato 29 luglio ha organizzato un compleanno da non mancare. Dalle ore 21.30 prenderà il via l’esclusivo Fluo Party con RDS 100% Grandi Successi per un’apertura speciale del parco fino all’1 di notte.

In consolle la musica di Rds 100% Grandi Successi e la voce di Filippo Ferraro, per fare ballare tutti i visitatori al ritmo dell’estate tra ondate di colori fluorescenti e divertenti effetti luminosi.

Per sentirsi protagonisti della serata super scintillante è consigliato indossare magliette a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e make-up fluo: le speciali luci wood impiegate renderanno le fluorescenze ancora più evidenti. All’interno del parco si potranno acquistare anche bacchette starlight e bracciali luminosi.

L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e sarà anche un’occasione straordinaria per godere fino a tarda notte del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma.

Dalle ore 17 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – a soli €9,90. Per ulteriori informazioni: