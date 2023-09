Mirabilandia scalda i motori, dal 7 ottobre zucche e horror zone

Ravenna, 19 set. (Adnkronos) – Sabato 7 ottobre tornano i mostri, le streghe, le atmosfere horror ma anche la magia e le zucche stregate del famoso Halloween di Mirabilandia, con un’ampia offerta adatta a tutta la famiglia.

Per i visitatori più temerari, la novità 2023 da non perdere è Suburbia, l’horror zone più grande d’Italia in un parco divertimenti, con circa 30.000 mq di puro terrore. Chi varca l’ingresso di Suburbia si troverà di fronte alla spaventosa e decadente periferia di una città che è sotto il giogo di crudeli vampiri. Vagando tra case in rovina e derelitti accampamenti, si dovrà sfuggire agli agguati delle agghiaccianti creature che popolano il cimitero e il manicomio. Ma queste sono solo alcune delle aree in cui i visitatori potranno fare gli incontri più terribili…

Questa horror zone – consigliata ad un pubblico dai 12 anni in su – sarà attiva al calar delle tenebre nei giorni 7-14-21-28-29-31 ottobre e 1° novembre.

Emozioni forti anche nel nuovo terrificante tunnel rivolto ai più coraggiosi, Apartment#162, in cui si potranno visitare a proprio rischio e pericolo quattro stanze in cui sono stati compiuti i delitti più cruenti, con scene del crimine e “attrezzi del mestiere”.

Mostruose creature anche lungo il percorso di Acid Rain; il pianto sarà il protagonista del tunnel Llorona; scherzi sadici e imprevisti diabolici in Psycho Circus. Aperta anche la horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie: l’ospedale, la chiesa, la miniera, il santuario, la discarica e la meta finale, Terminus.

Magia e speciali animazioni anche per i più piccoli: il Ponte dei Ricordi con i colori dei fiori, arcobaleni e passaggi incantati; magiche creature nel LaBRIVInto Stregato, lungo un percorso in cui non sarà facile ritrovare la strada da seguire.

Novità della nuova stagione di Halloween è La Camera delle Meraviglie, il tunnel per bambini dove, dal 14 ottobre, si potranno scoprire gli incredibili tesori e i misteriosi segreti occultati da oltre cento anni dai più intrepidi esploratori.

Non mancheranno gli spettacoli: per cantare e ballare con i personaggi più amati di Nickelodeon, in programma lo show Let’s Party e il simpatico Meet & Greet con i Paw Patrol. Al Pepsi Theatre andrà in scena Delirium, il musical ambientato in un cimitero la notte di Halloween. Sul palco di Piazza della Fama torna la storia di Frankestein, una delle figure più paurose di sempre, mentre lo show Streghe con i riti e le danze per i demoni del fuoco allieterà il pubblico in piazza Ducati. Nella Far West Valley l’appuntamento è con il nuovissimo El Día De Los Muertos, tra celebrazioni messicane con costumi colorati, canzoni e allegri trucchi. Per diventare un vero mago lo spettacolo da seguire è l’Apprendista Stregone nell’area di Dinoland. Altri show-novità saranno Demons, hai il coraggio?, che racconta la storia di una sacerdotessa pronta a passare da vittima a carnefice per soddisfare la fame dei demoni e lo Spirito del Fuoco, nella Città Maya, dove verranno invocati i demoni in un rituale tra le fiamme. Consigliato ad un pubblico più adulto è lo spettacolo al Pepsi Theatre Jackie, don’t call me clown, con il ritorno del circo in città dopo la morte di Jack, il clown.

In programmazione anche l’acclamato Stunt Show “Hot Wheels City, la nuova sfida” con il suo incredibile mix di gag e spettacolari acrobazie.

“Da quattordici anni organizziamo a Mirabilandia l’Halloween più grande d’Italia, dichiara Sabrina Mangia, Direttrice Sales and Marketing di Mirabilandia – ed ogni volta presentiamo delle novità. Quest’anno abbiamo costruito una horror zone di circa 30.000 mq davvero terrificanti, oltre ad ambientazioni e animazioni mai viste. Un risultato da record: Suburbia è l’horror zone più grande d’Italia mai inserita in un parco divertimenti! Uno sforzo enorme che siamo sicuri entusiasmerà tutti i visitatori. Il nostro Halloween è da sempre uno dei momenti più attesi della stagione e spesso registriamo il sold out”.

A disposizione dei visitatori non mancherà il divertimento e l’adrenalina delle tante attrazioni del Parco. La paura arriva a Mirabilandia dal 7 ottobre fino al 5 novembre, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco.