Mirella Cogo morta per un malore: addio al sindaco di Schiavon

Grave lutto per la comunità di Schiavon, in provincia di Vicenza: ci ha lasciati Mirella Cogo, sindaco della cittadina che era stata riconfermata per ben due volte.

Chi era Mirella Cogo, sindaco di Schiavon

Tutta la comunità vicentina piange la perdita di Mirella Cogo, 72 anni.

Era Sindaco della città di Schiavon, in provincia di Vicenza, da ben 12 anni e stata ricoprendo la carica durante il suo terzo mandato. A confermare la triste notizia è stato Simone Dellai, vice sindaco e “braccio destro” della prima cittadina che nella primavera del 2019 era stata riconfermata nella sua carica per la seconda volta.

A quanto pare, nessuno era a conoscenza dei problemi di salute della donna, che sembrerebbero avere natura recente.

Lunedì sera – 18 ottobre – infatti, avrebbe dovuto partecipare – da remoto – alla nuova seduta del consiglio comunale ma la figlia aveva avvertito dell’assenza della madre a causa di un malessere.

Tuttavia, l’imprevisto non aveva lasciato presagire al tragico epilogo. Successivamente però la situazione è precipitata, fino a rendere necessario il ricovero ospedaliero d’urgenza che però non ha potuto salvare la povera Mirella.

Ci ha lasciati Mirella Cogo: il dolore della comunità e le parole del vicesindaco

A prendere la parola è stato sempre il suo fidato vice – Simone Dellai – che ha voluto ricordarla così: