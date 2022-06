Miriam Leone cede alla tentazione: il look con reggiseno stupisce i fan

Miriam Leone cede alla tentazione: look con reggiseno per partecipare ad una serata di Bulgari.

Dopo Chiara Ferragni, anche Miriam Leone ha ceduto alla tentazione del look con reggiseno sexy. L’attrice, in occasione di una serata organizzata da Bulgari ha sfoggiato un outfit piuttosto provocante, che ha stupito i fan.

Miriam Leone: cede al look con reggiseno

Anche Miriam Leone, da sempre casta e pura in fatto di outfit, ha ceduto al trend del reggiseno come ‘capo’ di abbigliamento. In occasione di una serata organizzata da Bulgari presso l’Ambasciata d’Italia in Francia, si è presentata con un look che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gonna e reggiseno: l’outfit di Miriam è so cool

Gonna lunga, nera e a vita alta, strettissima e un reggiseno con due rose in tessuto bianco a coprire i capezzoli.

Un look piuttosto audace, ma che Miriam ha sfoggiato con estrema eleganza. A completare il tutto, una serie di gioielli scintillanti.

Miriam Leone fa impazzire i fan

Gli scatti che ritraggono i dettagli del look della Leone ha fatto impazzire i fan. Tutti le hanno fatto i complimenti per lo stile e nessuno l’ha accusata di essere stata volgare o fuori luogo. D’altronde, Miriam ha indossato una gonna a vita molto alta, per cui la pelle rimasta scoperta era davvero limitata.