Sui social circolano dei rumors secondo i quali Miriam Leone potrebbe essere in dolce attesa, scatenati da alcune foto in un tubino azzurro.

Miriam Leone è incinta? I rumors circolano sui social network dopo le foto dell’attrice alla presentazione del nuovo film.

Secondo i fan, Miriam Leone potrebbe essere incinta: pancino sospetto alla presentazione di Corro da te

Il gossip è stato scatenato da alcuni scatti di Miriam Leone alla presentazione del suo nuovo film Corro da te, in cui indossa un tubino azzurro in latex aderente, firmato Versace, che lascerebbe intravedere un “pancino sospetto”.

Miriam Leone e Pierfrancesco Favino sono i protagonisti di Corro da te

Corro da te uscirà nelle sale giovedì 17 marzo 2022. Miriam Leone, affiancata da Pierfrancesco Favino, interpreta Chiara, una musicista e tennista paraplegica.

Il film è diretto da Riccardo Milani e rappresenta un remake della pellicola francese Tutti in piedi.

Chi è il marito di Miriam Leone?

Miriam Leone, 36 anni, si è sposata in provincia di Ragusa nel settembre 2021 con Paolo Carullo, manager finanziario e musicista.

Per il momento la coppia non ha commentato i rumors che li vorrebbero in dolce attesa.

