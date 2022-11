Miriam Leone, il primo incontro col marito Paolo: “Eravamo gli unici siciliani”

Miriam Leone ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia d'amore con il marito Paolo Carullo.

Miriam Leone ha confessato per la prima volta i retroscena del suo primo incontro con il marito Paolo Carullo, imprenditore siciliano conosciuto a una festa di amici.

Miriam Leone: il primo incontro con Paolo Carullo

Miriam Leone e Paolo Carullo hanno da poco festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e l’attrice, ospite a Verissimo, ha confessato per la prima volta i dettagli sull’incontro con l’uomo che le ha cambiato la vita.

L’attrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma, in passato, aveva ammesso di non sentire l’esigenza di sposarsi. Sarebbe stato proprio l’incontro con l’imprenditore siciliano – conosciuto a una festa di amici comuni in Toscana – a farle cambiare idea in merito ai fiori d’arancio:

“Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, ha confessato l’attrice a Verissimo, e ancora: “Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”.

I due sono entrambi molto legati alla loro terra natale, la Sicilia (lei è originaria di Palermo, lui di Caltagirone) e vi fanno ritorno ogni volta che possono. In tanti si chiedono se presto l’attrice annuncerà l’arrivo di un bebè ma al momento Miriam Leone continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e si gode al massimo la sua storia d’amore con l’imprenditore siciliano.