Miriam Leone in bikini in Africa, i fan: "Sei stupenda"

Miriam Leone è in vacanza in Africa e ha conquistato i suoi fan con uno scatto seducente.

Miriam Leone è partita per l’Africa approfittando delle feste di Natale e sui social ha conquistato i fan con un suo scatto in bikini.

Miriam Leone in bikini

Più bella e seducente che mai Miriam Leone ha sedotto i fan dei social con una posa da sirenetta in bikini sulla spiaggia. La sua foto ha presto fatto il pieno di like e in tanti tra i fan dei social hanno lodato l’attrice per la sua bellezza.

Miriam Leone ha approfittato del periodo delle feste per concedersi una vacanza con suo marito, Paolo Carullo, che ha sempre preferito restare lontano dalle telecamere. I due sono convolati a nozze nel 2021 e l’attrice ha confessato di essere più innamorata che mai.

Miriam Leone: l’amore

L’attrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e in passato ha sempre dichiarato di non sentire il bisogno di sposarsi.

Il suo incontro con Paolo Carullo avrebbe rappresentato per lei un vero e proprio colpo di fulmine e i due sono convolati a nozze con una splendida cerimonia in Sicilia. “Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto “con lui sì”, è proprio la persona che fa la differenza”.