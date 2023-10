Miriam Leone è incinta per la prima volta e ha confessato che lei e suo marito, Paolo Carullo, non sarebbero a conoscenza del sesso del loro bebè.

Miriam Leone incinta: la confessione

Tra pochi mesi Miriam Leone diventerà mamma per la prima volta e lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sull’arrivo del suo primo bebè, di cui al momento non conoscerebbe il sesso. “Nei prossimi giorni vedrò la prima della serie alla Festa del cinema di Roma poi mi riposo. Il sesso del bambino? Non l’ho ancora detto perché non lo so neanche io, non abbiamo voluto saperlo, lo scopriremo il giorno del parto e non vediamo l’ora”, ha affermato l’attrice, che ha deciso di vivere un periodo di gravidanza in vista del parto.

Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo del suo primo figlio e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sulla sua maternità. “Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”, ha confessato l’attrice annunciando la sua gravidanza.