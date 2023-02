Miriam Leone interpreterà una famosa giornalista italiana: tutti i dettagli

Miriam Leone interpreterà una delle giornaliste più famose del panorama italiano in una nuova serie tv.

Miriam Leone è stata scelta per interpretare il ruolo di una giovane Oriana Fallaci in una nuova serie di paramount +.

Miriam Leone sarà Oriana Fallaci

Miriam Leone sarebbe stata scelta per un altro importante progetto nel mondo delle serie tv: a quanto pare infatti sarà lei a interpretare Oriana Fallaci nella serie Miss Oriana, prodotta da Paramount+ e composta da 8 episodi. Al momento non è dato sapere quando sarebbe prevista la messa in onda della serie, ma sembra che essa sarà incentrata sui primi anni della carriera della celebre gionalista e scrittrice, all’epoca divisa tra la Dolce vita romana e quella dello Star System Americano.

In tanti non vedono l’ora di vedere Miriam Leone nel ruolo della celebre penna italiana che, con alcuni dei suoi libri, si è conquistata il ruolo d’icona del 900.

Miriam Leone: la vita privata

Tutto sembra procedere a gonfie vele per Miriam Leone sia per quanto riguarda la carriera che la vita privata. Oggi l’attrice è felicemente sposata con Paolo Carullo. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata ma l’attrice non ha fatto segreto di essere più innamorata che mai di suo marito, il primo che le avrebbe fatto cambiare idea sul matrimonio e sull’idea di avere al più presto una famiglia.

Al momento non è dato sapere se la coppia avrà presto un figlio e l’attrice ha preferito glissare sulle domande relative a una sua possibile maternità.

Per adesso sembra che lei e suo marito siano concentrati sulle loor rispettive carriere.