Miriam Leone, la dedica al marito: “L’amore ha ricucito le mie ferite”

Attraverso i social Miriam Leone ha scritto una dedica per il suo neosposo, il musicista Paolo Carullo.

Miriam Leone ha scritto una dedica al neomarito, il musicista Paolo Carullo, con cui è convolata a nozze in Sicilia il 18 settembre.

Miriam Leone: la dedica al marito Paolo Carullo

Per due anni Miriam Leone ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua storia d’amore con il musicista Paolo Carullo, ma dopo il loro matrimonio – celebrato in pompa magna a Scicli, in Sicilia – l’attrice ha postato alcune foto della giornata ringraziando tutti i presenti e per finire coloro che si sarebbero occupati della realizzazione del suo abito, del suo make up e della sua acconciatura.

Proprio parlando dell’acconciatura scelta per il grande giorno Miriam Leone ha fatto una dedica a suo marito:

“Ho chiesto di realizzare per me uno chignon basso cucito con filo d’oro, volevo che si ispirasse al “kintsugi”, la pratica giapponese che ripara le ceramiche rotte con oro prezioso a simboleggiare quello che il nostro amore ha fatto con le mie ferite… le ha ricucite insieme con l’oro rendendo tutto sano e prezioso… grazie Amore”, ha scritto via social postando una foto della preziosa acconciatura.

Miriam Leone: le nozze

L’abito dell’attrice era stato realizzato da Mariagrazia Chiuri per Dior e sui social Miriam Leone ha svelato alcuni dei simboli legati all’abito e a cui lei teneva particolarmente. Le nozze si sono tenute in Sicilia, terra natale dell’attrice, alla presenza di amici e parenti. Un anno fa si era sparsa la voce che lei e Paolo Carullo potessero sposarsi, ma lei si era sbrigata a smentire la notizia: “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi ma io non vedo ancora l’anello.

Quindi no, per il momento non mi sposo“, aveva precisato. A seguire l’attrice ha tenuto top secret la notizia delle sue nozze fino al grande giorno e a sorpresa ha svelato ai fan di essersi sposata con alcune foto del suo romantico abito bianco.

Miriam Leone: chi è Paolo Carullo

Di Paolo Carullo, il musicista che ha conquistato il cuore dell’attrice, si sa poco o nulla. I due si frequentano da circa 2 anni e hanno sempre preferito vivere la loro liaison nel massimo riserbo.

Miriam Leone in precedenza era stata legata per moltissimi anni a Boosta (nome d’arte di Davide DiLeo), tastierista dei Subsonica.