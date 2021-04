Miriam Leone: la doccia super provocante che manda in visibilio i fan

Stuzzicando le fantasie dei follower, la bellissima Miriam Leone ha giocato con la seduzione mostrandosi dietro il vetro appannato della doccia

Con un vedo-non vedo a elevato tasso erotico, Miriam Leone ha letteralmente mandato in sullucchero i suoi tanti fan di Instagram. Mostrandosi dietro il vetro appannato della doccia, la popolare attrice siciliana si è difatti palesata in tutta la sua incredibile bellezza, mentre seduta su uno sgabello giocava con la fantasia dei suoi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Sempre bellissima e molto amata, Miriam Leone conosce bene le modalità per sedurre i suoi follower. Mostrandosi quel tanto che basta per stuzzicare la loro fantasia, non ha infatti svelato troppo, con una nudità immaginabile, ma non spudoratamente esibita.

Provocando con eleganza, la splendida attrice catanese ha dunque colpito ancora una volta nel segno. Immediati sono stati i commenti sul popolare social network, dove si sono sprecati gli elogi per il suo fisico perfetto e il suo sex appeal.

Miriam Leone ha compiuto 36 anni lo scorso 14 aprile, con una festa in casa secondo quanto imposto dalle attuali restrizioni da Covid-19. Tuttavia non ha rinunciato a un look da urlo per il brindisi social, mentre la doccia bollente ha contribuito a risvegliare i sensi… specialmente di chi l’ha vista e apprezzata su Instagram. Di lei si ricordano non solo il titolo di Miss Italia 2008, ma anche la magistrale interpretazione nella trilogia dedicata agli anni di Tangentopoli proposta da Sky, dal titolo 1992, 1993 e 1994.