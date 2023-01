Miriam Leone, messaggio importante ai fan: "Prendetevi cura di voi"

Miriam Leone è un’attrice molto apprezzata, ma riscuote un grande successo anche sui social.

E’ proprio tramite Instagram che ha voluto mandare un messaggio molto importante ai fan.

Miriam Leone: messaggio importante ai fan

Tramite il suo profilo Instagram, Miriam Leone ha condiviso con i seguaci un momento particolare della sua giornata. L’attrice, tornata in Italia da poco dopo una vacanza in Africa, ha confessato che a causa dei tanti impegni di lavoro ha avuto poco tempo da dedicare alla sua salute. Arrivata nella sua adorata Sicilia, però, ha cercato di rimediare e si è subito recata dal suo dentista per togliere un dente.

Ha dichiarato: “Oggi mi tolgo il dente… prima però millemila appuntamenti di lavoro”.

Miriam Leone: ci si può sentire inadeguati?

La Leone ha proseguito: “A volte ci si può sentire inadeguati o stanchi e non c’è niente di male in questo… io oggi mi sento così“. Miriam non ha nascosto il periodo complicato, ma ha comunque invitato i fan a “respirare”. Così facendo ci si riconnette al momento presente e, magari, si riescono a vedere meglio le priorità.

La salute è fondamentale

Miriam ha concluso il messaggio importante ai fan ricordando loro quanto sia fondamentale prendersi cura di sé. Capitano giornate negative e non bisogna sorridere per forza, anzi. Anche abbandarsi alle emozioni significa rispettarsi e lasciar fluire. “Prendetevi cura di voi“, ha concluso la Leone.