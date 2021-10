Miriam Leone: “Mi bullizzavano per le sopracciglia: mi chiamavano Elio e le Storie Tese”

"Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia". A rivelarlo è Miriam Leone, celebre attrice ed ex Miss Italia, che racconta alcune difficoltà incontrate.

Miriam Leone, splendida con i suoi occhi intensi e i suoi lineamenti delicati, affascinante con il suo carisma travolgente, è una delle attrici più amate del momento. Fresca di matrimonio, l’ex Miss Italia presenta il suo nuovo film al fianco di Stefano Accorsi e confida alcune difficoltà incontrate durante l’adolescenza.

Miriam Leone bullizzata da adolescente: il riscatto con la sua carriera

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Miriam Leone ha presentato il suo nuovo film, “Marilyn ha gli occhi neri”, con la regia di Simone Godano. È la storia di due anime alla deriva, due emarginati in un rehab, un centro di riabilitazione. Accorsi interpreta Diego, pieno di tic e scatti d’ira, Miriam Leone è Clara, una mitomane.

A tal propsito, ha raccontato: “Abbiamo lavorato nel rendere l’umanità di quelle persone, frequentando un rehab, mescolandomi a loro, non essendo Gianni Morandi, e camuffandomi.

La gente per strada mi dice: lo sai che somigli a Miriam Leone? Io rispondo: me lo dicono in tanti, sono meglio io. Ho conosciuto una ragazza aveva i capelli verdi: sono i colori di Napoli, mi ha detto. Mi ha colpito la poesia. Un giorno stavo poco bene, il loro commento: come stai male. Nella società siamo pieni di giusta distanza, lì le distanze si azzerano, sono diretti”.

Clara, il personaggio che interpreta, è convinta di essere un’attrice e non lo è.

“L’altro da noi è dentro di noi, non altrove. Mettiamo da parte il diverso perché non vogliamo vederlo, ciò che non è conforme alla norma ci fa paura. Ma potrebbe succedere anche a noi. Lo dice Vasco, l’equilibrio sopra la follia”, ha commentato Miriam Leone, la quale ha confidato di essersi sentita “diversa” durante la sua giovinezza a Catania, sua città natale.

Miriam Leone bullizzata da ragazza

Anche Miriam Leone, da ragazza, si è sentita diversa.

A tal proposito, l’attrice ha confidato: “Per essere autentici bisogna conoscersi. La cosa bella del film è che, in questo processo, ognuno aiuta l’altro. Clara è mitomane per abbellire una realtà che la ferisce. Io mi sentivo diversa anche fisicamente, si rivolgevano a me come se fossi una straniera“.

Da adolescente i coetanei la prendevano in giro per le sopracciglia folte e rivela: “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia“.

“La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto”, ha aggiunto.

Miriam Leone bullizzata: “Miss Italia è stata una porta per l’emancipazione”

Miriam Leone nel 2008 è stata nominata Miss Italia. Un riscatto speciale dopo le prese in giro del passato. “È stata una porta per l’emancipazione, il mio provino davanti a milioni di persone. Dopo ho potuto camminare da sola, sperimentare, conoscere l’affetto delle persone. Ogni giorno in un luogo diverso, dai paesini a New York. La corona devi restituirla: ne ho fatta una copia che conservo in bagno. Mi serviva una testimonianza. Un giorno, quando sarò anziana, la mostrerò a figli e nipoti e dirò che sono stata Miss Italia”, ha raccontato.

Quindi ha svelato che da ragazza era “una ribelle. Capelli colorati quando non usava, vestiti ai mercatini e se spendevo più di 5 euro non andava. Un look da scappata di casa“.