Dopo i rumors sul matrimonio e sulla presunta gravidanza, come sta procedendo la storia tra Miriam Leone e Paolo Carullo?

La bellissima Miriam Leone è stata nuovamente pizzicata con il suo attuale fidanzato Paolo Carullo, musicista e deejay di origine catanese. A immortalare la coppia è stato un popolare magazine nazionale, che è riuscito a scoprire scatti inediti dei due piccioncini, più che mai affiatati in una passeggiata di primavera.

Le foto rappresentano del resto una vera e propria novità, considerando che l’attrice si è sempre mostrata molto attenta alla sua privacy nonché a quella della sua dolce metà. Entrambi non si palesano infatti mai insieme sui social, conservando dunque una forte dose di riservatezza alla loro relazione.

Quando pensiamo che il 2020 non possa andare peggio. Miriam Leone incinta del fidanzato Paolo Carullo ( addio eredità stupenda). Peggio di noi il 2020 lo sta vivendo solo Matteo Martari. pic.twitter.com/NPIWX3vbjG — AllIThinkAboutisKarm (@all_karm) September 16, 2020

Questa volta, tuttavia, i due non sono sfuggiti agli obbiettivi dei paparazzi, che li hanno colti in flagrante mentre erano impegnati in affettuosi baci per la strada, dopo aver comperato un mazzo di fiori. Solo pochi mesi fa si era peraltro vociferato delle possibili nozze imminenti della coppia nonché di una presunta gravidanza della stessa Miriam Leone. L’artista aveva però prontamente replicato alla questione rivelando di non aver ancora visto nessun l’anello, smentendo di fatto l’eventualità dei fiori d’arancio insieme a quella dell’arrivo di un bebè.