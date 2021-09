Miriam Leone seducente sui social: “Io non ritocco!”

Miriam Leone ha spiegato ai fan perché per lei sarebbe importante amare se stessa a prescindere dalla bellezza.

Miriam Leone ha voluto inviare un messaggio “body positive” ai suoi fan, che hanno ironizzato tra i commenti al suo post.

Miriam Leone: il fotoritocco

Miriam Leone ha precisato attraverso i social di non ritoccare le sue foto e ha invitato le sue fan a fare lo stesso, accettando sé stesse, pregi e difetti compresi.

“Io non ritocco. Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …) e a un certo punto liberarsi, accettarsi, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla…”, ha scritto l’attrice, ex vincitrice di Miss Italia.

Il suo post ha scatenato i commenti ironici dei fan: “Hai pienamente ragione, Miriam! Certo che dal tuo pulpito, forse, è un pelino più facile…”, le ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Se devi ritoccare anche te siamo veramente fottut*”.

Miriam Leone: la bellezza naturale

Miriam Leone si è sempre detta contraria alla chirurgia plastica e a tutto ciò che potesse snaturare il suo aspetto. In passato l’attrice è stata criticata per le sue folte sopracciglia ma ha sempre sostenuto di non voler scendere a compromessi e ha replicato contro i suoi detrattori.

“I miei detrattori si concentrano sulle sopracciglia. Scrivono che le mie sono come quelle di Elio, di Elio e le storie tese“, ha dichiarato l’attrice, mentre in merito al suo rapporto con il suo aspetto ha dichiarato: “Per molti anni mi sono sentita una diversa, strana (…) Ero biondastra con gli occhi chiari nella Sicilia di Aci Catena. C’è chi si rivolgeva a me come se fossi una straniera, non mi riconoscevano come una della comunità: mi chiamavano Mara, Miriana, Emilia… Insomma, ero abbastanza isolata.

Sono stata parecchio dalla parte di chi sta in disparte. Offendere qualcuno “diverso” vorrebbe dire non volere bene a me stessa. Se invece qualcuno mi manca di rispetto…”.

Miriam Leone: la vita privata

In passato Miriam Leone ha vissuto una lunga e importante storia d’amore con Davide Boosta Dileo dei Subsonica. A seguire all’attrice sono state attribuite innumerevoli liaison (da lei mai confermate). Oggi sarebbe legata a un uomo di nome Paolo Cerullo.