Miriam Leone si sposerà in gran segreto fra pochi giorni? Il gossip sulla splendida attrice

Una recente indiscrezione rivelerebbe l'imminente matrimonio della bellissima Miriam Leone: ecco dove dovrebbe sposarsi

A quanto pare, le nozze super chiacchierate tra Miriam Leone e Paolo Carullo dovrebbero svolgersi a breve. Il tenebroso compagno e la bellissima attrice ed ex Miss Italia si sono conosciuti circa due anni fa, anche se l’inizio della loro love story non è ben chiaro, dato il proverbiale riserbo della coppia.

Di lui, completamente lontano dai riflettori mediatici e social, non si conosce nemmeno con precisione l’età. Tuttavia qualcosa è ugualmente trapelato, come ha fatto sapere Giuseppe Candela, firma di “Dagospia” e de “Il Fatto Quotidiano”. Con un messaggio su Twitter, il giornalista ha infatti reso noto di aver saputo da rumors siciliani, terra d’origine dei due protagonisti, che la coppia sarebbe appunto prossima a celebrare il loro matrimonio in gran segreto.

Negli ultimi giorni si parla di un matrimonio “segreto” imminente (a giorni) della bellissima Miriam Leone con il compagno Paolo Carullo. Dicono a Ragusa. Dicono. #gossip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 12, 2021

Miriam Leone e Paolo Carullo: i rumors sul matrimonio vicinissimo

Non è del resto questa la prima volta in cui si parla di fiori d’arancio per l’intensa attrice di Romanzo criminale.

Circa un anno fa, il settimanale “Chi” aveva difatti lanciato l’indiscrezione che sarebbe stata in procinto di sposarsi. In quell’occasione fu però lei stessa a smentire con ironia la notizia, spiegando che al suo dito non vedeva ancora l’anello ufficiale della proposta di matrimonio. Che ora il brillocco sia arrivato, cosicché i festeggiamenti potranno davvero svolgersi? Non resta che attendere per sapere cosa accadrà.