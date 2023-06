Home > Video > Miriam Maddalena: "Speravo di togliere i farmaci ma sono peggiorata di nuovo" Miriam Maddalena: "Speravo di togliere i farmaci ma sono peggiorata di nuovo"

"Sono peggiorata di nuovo e non so cosa fare. Per chi non mi conosce prendo psicofarmaci da un paio di anni, ho preso 30 chili per curarmi. L'ho accettato pur di stare meglio, ho fatto terapia e tanti sacrifici. Ho sistemato la mia vita e messo tutta me stessa. Di recente sono tornata in America per elaborare un trauma, ma al ritorno sono peggiorata". @miriamaddalena si confida con i suoi follower su TikTok.