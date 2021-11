Miriana, Sophie e Clarissa: la sfida sensuale sotto la doccia scatena l’apprezzamento di Aldo Montano

Al Gf Vip 6 Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Clarissa Selassié si sono lasciate andare a una bollente sfida "bagnata": ecco la preferita di Montano

Nella Casa del Grande Fratello Vip ogni occasione è buona per portare in luce nuove dinamiche. Per esempio nelle scorse ore Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Clarissa Selassié si sono prodigate in una doccia super sensuale per la felicità dei concorrenti maschi, scatenando l’ironia ma anche i commenti entusiasti dei presenti.

Tra tutti è emerso quello di Aldo Montano, che ha decretato la sua preferita del trio “bagnato”.

Miriana, Sophie e Clarissa sensuali sotto la doccia

Le tre concorrenti si sono divertite bagnandosi a vicenda col doccino. Inoltre si sono lasciate andare a sensuali movimenti, mentre Katia spronava Soleil Sorge a fare altrettanto. L’influencer ha tuttavia preferito rimanere all’asciutto, guardando e commentando anche lei le compagne d’avventura. Il tutto ha avuto inizio da un’esibizione di Sophie, che si è lanciata sotto la doccia per mostrare le sue abilità di ballo.

A quel punto anche la princess Clarissa si è unita alla coinquilina, mentre Alex Belli ha iniziato a commentare la sfida tra le due ragazze. L’intervento infine di Miriana Trevisan, come detto, ha dato il la al commento di Aldo Montano: “Miriana è in vantaggio… vi da due piste”.

(Ieri sera) La doccia hot di Sophie, Clarissa e Miriana. 🔥 Parte 1 #gfvip pic.twitter.com/Aj8r7JmXLl — Francesca 💋 (@sonoingenua_) November 28, 2021

Come sappiamo, al Gf Vip 6 non è la prima volta che le Vippone si sfidano nelle docce hot. Pochi giorni fa era stata infatti la volta di Carmen Russo, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani. In uno spettacolo molto simile, Carmen aveva dunque dato sfoggio di tutte le sue indiscusse abilità di ballerina, lasciando attoniti spettatori e concorrenti del reality.