Miriana Trevisan difende Lulù: le critiche contro Manila e Katia

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan ha inaspettatamente preso le difese di Lulù Hailé Selassié, che ha dovuto vedersela con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Miriana Trevisan difende Lulù Hailé Selassié

Nei giorni scorsi Lulù Hailé Selassié ha dovuto vedersela con alcune concorrenti del GF Vip 6 che hanno minacciato di nominarla perché non rispetterebbe i turni delle pulizie.

In difesa della principessa etiope è accorsa Miriana Trevisan, che al GF Vip ha tuonato: “Se per voi non è giusto che Lulù non rispetta i turni, glielo diciamo. Questa minaccia del voto mi fa schifo. Manila divide le cose, la vede un po’ da madre. Vede il tuo difetto ma al di là di questo ti vuole bene. Però con me non parla di voi, perché sa che io rispondo. Ma poi anche quante volte Katia dice cose che feriscono? […] Jessica rivolgendosi ad Alessandro ha detto “lascia stare quello là”, ma è un modo di dire.

[…] Rispondete, basta avere paura di loro”.

Miriana Trevisan contro Manila e Katia

In particolare Miriana Trevisan si è scagliata contro Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, che oltre ad aver minacciato la giovane principessa l’avrebbero anche presa in giro dopo che lei ha sconsigliato a sua sorella, Jessica Hailé Selassié, di avvicinarsi ad Alessandro Basciano. Come andranno a finire le cose tra le concorrenti vip di questa sesta edizione del reality show?

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Nel frattempo al GF Vip sembra che anche Miriana Trevisan (come Lulù Hailè Selassié) sia riuscita a trovare “l’amore”: tra lei e Biagio D’Anelli è scattato il primo bacio e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare anche al di fuori del programma. Al momento sulla questione tutto tace e per saperne di più non resta che attendere le nuove puntate del programma.