Miriana Trevisan: dopo l’avvicinamento con Nicola Pisu al Gf Vip, spuntano le foto dei baci con un altro uomo

Pur dichiaratasi single al Gf Vip, sui social stanno circolando alcune foto di Miriana Trevisan che bacia un altro uomo fuori dalla Casa

Come abbiamo recentemente visto, Miriana Trevisan si è lasciata andare alla passione con Nicola Pisu, scambiando il primo bacio con lui nella Casa del Grande Fratello Vip. Dichiaratasi assolutamente single al suo ingresso nella magione romana, secondo alcuni, tuttavia, l’ex ragazza di Non è la Rai non la racconterebbe giusta.

A lasciar intendere la presenza di qualcuno nella sua vita privata è stato per primo Alfonso Signorini durante l’ultima diretta del reality. Ma oggi tali voci appaiono ancor più insistenti dopo la comparsa in rete di alcune foto che vedrebbero la showgirl in atteggiamenti molto intimi con un altro uomo.

Miriana Trevisan: mistero sul fidanzato fuori dalla Casa

Tale misterioso uomo si chiamerebbe Bruno e pare che fuori dalla Casa di Cinecittà la starebbe aspettando a braccia aperte.

Lei ha tuttavia dichiarato in trasmissione di non saperne nulla, ma i dettagli spuntati sul web parrebbero convalidare l’ipotesi di una loro relazione fuori dalle mura romane.

La gieffina aveva fatto capire che l’unico Bruno che conosce è per lei solo un amico, ma sui social sono spuntati indizi interessanti che lascerebbero supporre ben altro. Spulciando infatti il profilo Instagram dello showman Biagio D’Anelli, ecco comparire alcune foto che vedono l’ex moglie di Pago abbracciata a un uomo, nonché impegnata con lui in baci appassionati. Non si tratta certo dell’ex marito o di Giulio Cavalli, l’attore con il quale Miriana ha avuto una relazione conclusasi nel 2019.

Cosa ne penserà di tutto ciò Nicola Pisu, se mai verrà a conoscenza di tali scatti?