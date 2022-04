Miriana Trevisan ha diffidato alcuni ex gieffini e non li vuole più vedere: di chi si tratta?

Il Grande Fratello Vip 6 è finito da settimane, ma quanto è successo nella Casa continua a far discutere. Miriana Trevisan ha confessato che si è vista costretta a diffidare alcuni ex gieffini: di chi si tratta? Alcuni nomi sono scontati.

Miriana Trevisan ha diffidato ex gieffini

Intervistata dal settimanale Chi, Miriana Trevisan ha parlato del rapporto che ha con gli ex gieffini. Mentre con alcuni ha un bellissimo legame e continua a vederli, altri sono finalmente usciti dalla sua vita, con tanto di diffida. Parlando dei Vipponi che le sono entrati nel cuore e di quelli che non vedrà più, ha dichiarato:

“Porterò nel cuore sempre Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Sophie Codegoni e ovviamente Manila Nazzaro. So che non rivedrò più Katia Ricciarelli e anche Soleil Sorge. Di loro mi hanno deluso tante cose. Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi manipolava erano proprio loro due. “.

Gli ex gieffini diffidati

Chi sono, invece, gli ex gieffini diffidati? Miriana ha ammesso che si tratta di Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis. La Trevisan ha rivelato che tutto è partito dall’ex marito Pacifico Settembre:

“Li ho diffidati ed era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente, tra l’altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso Signorini, che ha capito il momento e lo ringrazio. Mio figlio a scuola il giorno dopo quelle parole, che non voglio ripetere, non è stato bene e non ha avuto un bel trattamento. Sentirmi definire ‘prostituta’ – perché questo hanno fatto capire – da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Per fortuna so che le strade si sono divise”.

La diffida, ovviamente, è arrivata quando tutti erano ancora nel GF Vip. Quando Miriana è uscita dalla Casa, però, ha deciso di mantenerla attiva.

Miriana contro Nicola e Biagio

La Trevisan sa per certo che non avrà più rapporti con i gieffini che ha deffidato. E’ delusa da loro e le accuse che le hanno rivolto non hanno ferito soltanto lei, ma anche suo figlio Nicola. Miriana ha qualcosa da dire anche in merito a Nicola Pisu e Biagio D’Anelli, suoi flirt al GF Vip.

Ha dichiarato: