Miriana Trevisan ha diffidato alcuni Vipponi e ha ammesso che non vuole più rivederli: di chi si tratta?

Miriana Trevisan, dopo la lunga avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, ha preso una decisione molto importante. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha diffidato alcuni Vipponi e spera di non doverli più incrociare sulla sua strada.

Miriana Trevisan ha diffidato alcuni Vipponi

Intervistata dal settimanale Chi, Miriana Trevisan è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Pago è rimasta in gioco per ben 6 mesi e si è dovuta difendere da molti coinquilini che l’hanno presa in antipatia. Al termine del programma, la showgirl ha deciso di diffidare alcuni compagni d’avventura. A suo dire, non ha avuto scelta perché è stata trattata male in diretta televisiva, davanti a milioni di italiani.

I Vipponi diffidati da Miriana

Miriana ha dichiarato:

“Sono stata costretta a diffidare. Mi sono sentita dare della ‘prostituta’ – questo hanno fatto intendere le persone – da Urtis che parlava di una storia a notte con uomini ricchissimi, Katia che è stata con un uomo sposato e da Soleil che ha avuto un flirt dentro un matrimonio, quello tra Alex Belli e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato, Gianmaria Antinolfi, proprio su regali e sui soldi, rinfacciando ogni cosa, non lo accetto. Sicuramente Katia e Soleil Sorge, che mi hanno deluso troppo. Entrambe mi hanno descritta come una donna che manipola. Invece a manipolare erano proprio loro due. In quella casa ho visto menzogne e strategie”.

La Trevisan, quindi, ha diffidato Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis. Con estrema sincerità, ha sottolineato che “non li rivedrò più“.

Il suo pensiero su Alex Belli e Delia Duran

Miriana ha diffidato i Vipponi per il trattamento che le hanno riservato al GF Vip e spera di non doverli più incontrare. Con gli altri ex coinqulini ha un rapporto disteso: alcuni li vede e li sente ancora, mentre altri le sono indifferenti. In merito allo spettacolo che hanno portato in scena Alex Belli e Delia Duran ha dichiarato: