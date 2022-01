Miriana Trevisan minaccia di ritirarsi: “Me ne vado, chiamate gli avvocati”

Miriana Trevisan è andata su tutte le furie al GF Vip per una lite avuta da Katia Ricciarelli e le principesse Hailé Selassié.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Miriana Trevisan è andata su tutte le furie e ha minacciato di lasciare il programma dopo un’accesa lite tra la cantante lirica Katia Ricciarelli e le principesse Hailé Selassié, dove sarebbero volati insulti razzisti e parolacce.

“Io mi ritiro, me ne vado, mi dissocio da queste cose. Chiamate i miei avvocati. Lulù, Katia Ricciarelli ti ha detto davvero ‘vacci tu a scuola, al tuo paese‘? Questo è razzismo. Lo ha detto veramente? Non ditemi bugie perché se lo ha detto veramente io me ne vado. Ragazzi io me ne vado non vivo in una casa con una persona razzista. Io il razzismo non lo sopporto”, ha tuonato l’ex velina minacciando di ritirarsi.

Miriana Trevisan: la conferma di Jessica

Jessica Hailé Selassié ha confermato quanto detto contro di lei e sua sorella da parte di Katia Ricciarelli, che senza dubbio è stata uno dei personaggi più discussi di questa edizione. “A lei dà fastidio che noi [lei e Lulù, ndr] siamo qua dentro in questa casa senza essere famose. Lei lo fa con cattiveria. Dice cattiverie. A me non me ne frega se c’ha gli intercalari veneti, che me ne frega dei suoi intercalari.

Ieri sera ha pure detto ‘Clarissa è una ragazzina viziata senza cervello, una carogna‘. Adesso basta, mi sono rotta i C. Sono buona e cara, ma ad una certa basta. Qua dentro siamo tutti uguali a prescindere da nomi, cognomi e carriera”, ha dichiarato Jessica.

Miriana Trevisan: l’ira contro Katia Ricciarelli

Miriana Trevisan è a dir poco furiosa con Katia Ricciarelli e ha chiesto che i telespettatori protestino contro i suoi insulti razzisti contro le giovani concorrenti.

“Io me ne voglio andare, devono venire le persone qua fuori a protestare, non si può tollerare il razzismo”, ha affermato. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?