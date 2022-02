Miriana Trevisan offesa al GF Vip: la reazione di Biagio D’Anelli

Biagio D'Anelli si è scagliato contro Barù per alcune parole contro Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli si è scagliato contro Barù che, nella casa del GF Vip, ha avuto l’ardire di offendere Miriana Trevisan.

Biagio D’Anelli contro Barù

In occasione del Carnevale i concorrenti del GF Vip si sono mascherati e Miriana Trevian ha sfoggiato un costume da dama.

Barù ha liquidato il travestimento della concorrente affermando che fosse mascherata “da z***ola” e le sue parole hanno ovviamente mandato su tutte le furie Biagio D’Anelli che, nella casa del GF Vip, ha stretto una liaison sentimentale con Miriana.

“Barù, Barù. Te ne ho fatte passare tante. Ma la battuta infelice di ieri notte mi ha fatto capire che sei un gran cafone. Devo aggiungere che sei irrispettoso con le donne, soprattutto la mia.

Spero anche di guardarti negli occhi“, ha scritto Biagio D’Anelli, che quindi intende affrontare il nipote di Costantino della Gherardesca direttamente faccia a faccia.

Biagio D’Anelli e le polemiche social

In tanti come Biagio D’Anelli si sono scagliati contro Barù via social, ma c’è anche chi ha constato che – essendo lui e Miriana buoni amici – probabilmente il concorrente stesse semplicemente scherzando. Per quanto riguarda Biagio D’Anelli nelle ultime puntate del GF Vip ha espresso i suoi sentimenti a Miriana e le ha anche confidato di volere un figlio.

La showgirl non è stata dello stesso avviso e in tanti si chiedono se tra lei e Biagio nascerà davvero qualcosa di più importante una volta terminato il programma. Al momento sulla questione tutto tace e i fan dei social continuano a seguire le vicende dei due protagonisti.