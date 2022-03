Miriana Trevisan parla delle notti di Manuel e Lulù al GF Vip: pare che i due si siano abbandonati più volte alla passione.

Miriana Trevisan ha sganciato qualche bomba bollente su ciò che accadeva di notte al GF Vip. Stando al suo racconto, la coppia che si è data più da fare è stata quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Al secondo posto, invece, ci sono Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Miriana Trevisan: le notti di Manuel e Lulù

Anche se al GF Vip i concorrenti sono ripresi h24 ci sono alcuni momenti intimi che la regia preferisce non mandare in onda. Ovviamente, si tratta di scene che si consumano in piena notte, quando le luci delle camere si spengono. Miriana Trevisan, ospite di Casa Chi, ha parlato di ciò che avveniva sotto le coperte tra i piccioncini del reality.

Stando al racconto dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai la coppia più passionale era quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Ha ammesso:

“Lulù e Manuel… Sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri, aiuto, questo mi pizzica e mi fa cose. (…) La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera”.

Secondo la Trevisan, Bortuzzo e la Selassié si sono dati parecchio da fare.

Ecco perché il nuotatore era dimagrito tanto, altro che mancanza di cibo.

Seconda coppia Alessandro e Sophie

Dopo Manuel e Lulù, un’altra coppia che ha dato il meglio di sé sotto le lenzuola è stata quella formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Miriana ha dichiarato:

“Basciano e Sophie? Vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte”.

Parlando di coppie che scoppiano, invece, la Trevisan ha messo al primo posto Alex Belli e Delia Duran. A suo dire “sono già scoppiati, sono belli scoppiati così“.

Ritorno di fiamma con Pago?

La Trevisan non poteva congedarsi da Casa Chi senza parlare di un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito Pago. Vedendoli molto uniti, sono diversi i fan che sperano di rivederli insieme. Ciò, a quanto pare, non avverrà mai: