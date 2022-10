Mirka Andolfo e Sweet Paprika: “Disegno erotismo e leggerezza”

Lucca, 31 ott. (askanews) – Divertimento, leggerezza ed erotismo. Il mondo di carta di Mirka Andolfo sbarca al Lucca Comics: una mostra, a Palazzo Ducale (a cura di Mauro Bruni) ne racconta il percorso artistico che emerge in tutta

la sua spensieratezza nel suo ultimo successo “Sweet Paprika” edito da Star Comics.

“Tutti i miei progetti nascono dalla voglia di divertirmi e far divertire, questo è lo spirito con cui è nato (Sweet Paprika ndr) una commedia romantica, un po’ sexy, leggera che parla di questa diavoletta che cerca un po’ se stessa

in un mondo in cui non si sente a suo agio con gli altri ed è piena di gag e scene divertenti”, ha spiegato.

“Mi piacciono molto i manga sono una mia grande ispirazione da sempre, umorismo, fumetti Disney, penso che i miei progetti siano un po’ l’insieme di tutto quello che mi piace e che mi ha fatto crescere come lettrice”, ha aggiunto.

E il futuro? “Ho molti progetti da finire prima di iniziare la storia nuova, ma ci sto già pensando stavo pensando di fare una commedia horror sopra le righe”.