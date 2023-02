Home > Askanews > Mirko Virgilio, in arte Mirko Cisco: l'influencer del calcio Mirko Virgilio, in arte Mirko Cisco: l'influencer del calcio

Roma, 15 feb. (askanews) -Giovane. Intraprendente. Brillante. Ora Mirko Cisco, tra i migliori analisti sportivi in Italia, si racconta. Lui si definisce: influencer del calcio. Non sono un semplice commentatore sportivo, ma molto di più. Ed è per questo motivo che Mirko Cisco è uno dei più cliccati in Rete: su TikTok, Instagram e su Twich. Ora è impegnato con Sfidacisco, il programma su Sportitalia con Alice De Bortoli .

