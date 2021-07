Miryea Stabile, lo sfogo contro i fan: “Mi sono sentita molestata e offesa”

Miryea Stabile si è sfogata via social per il comportamento molesto di alcuni fan nei suoi confronti.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Miryea Stabile si è sfogata via social contro alcuni fan che a suo dire avrebbero avuto attenzioni indesiderate – e in alcuni casi moleste – nei suoi confronti.

Miryea Stabile: lo sfogo contro i fan

Miryea Stabile ha avuto da ridire contro alcuni fan che a suo dire avrebbero avuto dei comportamenti molesti nei suoi confronti.

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi – così come altre celebrities prima di lei – si è sfogata via social rivelando che alcuni ammiratori le avrebbero chiesto una foto insieme e poi ne avrebbero approfittato per invitarla a trascorrere la serata insieme a loro e, infine, per metterle le mani sui fianchi. La questione ha fatto andare su tutte le furie l’ex naufraga, che ha tuonato:

“Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento – ha iniziato – mi conoscete un pochino e lo sapete.

Quindi, anche per i più timidi, non abbiate timore, perché fa solo piacere“, ha detto, e ancora: “Fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un ‘come stai’ o un saluto. Nessun problema (…) Quando la cosa inizia a diventare’ facciamo una foto insieme? + ‘vieni a farla con i miei amici?’ (e fin qui tutto ok ) più ‘stai con noi a far serata?’ più sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà + abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no”.

Miryea Stabile come Madame

Lo sfogo di Miryea Stabile per le attenzioni indesiderate dei fan è molto simile a quello che la cantante Madame ha fatto via social per una vicenda simile. La cantante aveva rivelato che alcune persone le avrebbero chiesto un selfie interrompendo una sua comunissima cena in famiglia. “L’ho fatta, perché sono rispettosa, mi alzo, sorrido e la faccio, che tu sia fan, non fan, hater e non hater, ma ho un piccolo appello, se non mi conosci e non mi segui abbi almeno rispetto per me.

Un mio fan avrebbe aspettato che finissi di cenare con la mia famiglia, sono sicura”, aveva chiosato la cantante.

Miryea Stabile: la carriera

Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Miryea Stabile è diventata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi, reality show che le ha concesso di godere di maggiore popolarità.