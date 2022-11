Misiani: "Tech company aiutino pmi a digitalizzarsi, Stato non ce la farà"

Misiani: "Tech company aiutino pmi a digitalizzarsi, Stato non ce la far...

Misiani: "Tech company aiutino pmi a digitalizzarsi, Stato non ce la far...

Misiani: "Tech company aiutino pmi a digitalizzarsi, Stato non ce la far...

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - “Le imprese digitali come Facebook, Google e Amazon possono fare molto per aiutare le pmi italiane a digitalizzarsi, lo Stato o le associazioni di categoria non ce la fanno e mi domando se sono possibili rapporti più strutturati con le istituzioni pubblich...

Milano, 18 nov.

(Adnkronos) – “Le imprese digitali come Facebook, Google e Amazon possono fare molto per aiutare le pmi italiane a digitalizzarsi, lo Stato o le associazioni di categoria non ce la fanno e mi domando se sono possibili rapporti più strutturati con le istituzioni pubbliche per raggiungere lo scopo”. Lo ha detto Antonio Misiani, senatore e vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, ospite di un panel nella giornata di apertura della 10/a edizione del FestivalFuturo di Altroconsumo, che si è aperta oggi a Milano.

“Nel 2022 l’Italia esporterà 600 miliardi di euro di beni in tutto il mondo — ha argomentato il senatore — ma nessuno sa che il 60% del totale delle esportazioni è prodotto da sole 1.300 imprese, mentre le altre centinaia di migliaia di pmi vendono per lo più nel quartiere di riferimento, quindi il digitale può essere utile a fare emergere le eccellenze nascoste del Paese, in modo che siano visibili e accessibili ovunque nel mondo”.