Roma, 13 dic. (askanews) – Miss India, Harnaaz Sandhu, è stata incoronata Miss Universo nella città di Eilat, in Israele. La 70esima edizione del concorso, per la prima volta in territorio israeliano, verrà ricordata anche per gli appelli a boicottare la kermesse a favore della causa palestinese.

(fonte immagini MISS UNIVERSE ORGANIZATION)