Miss Italia 2023, ad Rai Sergio: "Non è in palinsesto"

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Miss Italia non è in palinsesto Rai. La notizia della diretta su Rai News24 è stata già smentita ieri dal Direttore della testata, quindi non è un argomento Rai". Così l'ad Rai, Roberto Sergio, risponde – interpellato dall'Adnkronos a margine della puntata di 'Aspettando Viva Rai2', di cui è stato ospite questa mattina – sul possibile ritorno in Rai del concorso di Miss Italia 2023, annunciato ieri dagli organizzatori ma smentito dall'azienda.

Ieri il direttore di RaiNews 24 paolo Petracca aveva detto: “Nessuna diretta di Rainews24 e Rainews.it per l’evento di Miss Italia previsto a Salsomaggiore. Le nostre testate faranno soltanto una copertura giornalistica, con servizi e interviste, non in diretta".

La patron di 'Miss Italia Patrizia Mirigliani, nel corso della conferenza di presentazione del concorso, nella sala stampa di Montecitorio, accanto al capogruppo di Fdi Tommaso Foti, al deputato dello stesso partito Fabio Pietrella, di Marco Granelli presidente di Confartigianato imprese e di Luca Musile Tanzi sindaco di Salsomaggiore Terme, la cittadina emiliana dove la kermesse di 'Miss Italia' tornerà a essere ospitata, . L'intesa avrebbe riguardato la visione in streaming del concorso nel pomeriggio di sabato 11 novembre tra le ore 17 e le 19 e la messa in onda degli ultimi dieci minuti con la proclamazione della 'reginetta' in diretta tv, su Rai News 24.

Nella stessa occasione aveva fatto sapere che, salvo ripensamenti dell’ultima ora, era saltata la presenza di Vittorio Sgarbi come presidente della giuria di ‘Miss Italia’. “Sgarbi era stato contattato diverso tempo fa – ha riferito Mirigliani – ci sono state delle interlocuzioni fra noi, ma non hanno avuto un seguito recente e ad oggi ritengo che non sarà con noi. Era stato scelto in giuria – ha spiegato ancora la patron di Miss Italia – per la sua capacità di saper raccontare la bellezza, ma la sua presidenza non è confermata”.