Miss Italia 2025: cosa c’è dietro le nuove regole del concorso

Diciamoci la verità: il concorso di bellezza Miss Italia continua a far discutere, e non per le sue aspiranti reginette, ma per le regole sempre più restrittive e le polemiche che circondano la sua conduzione. Con l’86esima edizione alle porte, il dibattito è acceso e il palcoscenico è pronto per una battaglia di idee, valori e, perché no, pregiudizi.

Ma andiamo a fondo nella questione.

Le scelte di conduzione: un segnale inquietante

Federica Gentile ha tentato di avvicinarsi alla conduzione di Miss Italia 2025, ma la Rai ha deciso di puntare su Nunzia De Girolamo. Questo non è solo un cambio di guardia: è un chiaro segnale che il canale pubblico sta cercando di rimanere ancorato a figure interne piuttosto che aprirsi a nuove voci. Il re è nudo, e ve lo dico io: le scelte editoriali della Rai spesso sembrano più un gioco di potere interno che una vera ricerca di innovazione. Ci si aspetterebbe che un concorso di bellezza, simbolo di bellezza e diversità, abbracciasse voci nuove e fresche, ma la realtà è meno politically correct.

Il 15 settembre 2025, il mondo dello spettacolo sarà nuovamente sotto i riflettori, ma non senza un certo malcontento. La scelta di De Girolamo non è solo una questione di preferenze, ma una strategia ben precisa per cercare di mantenere il controllo su un evento così influente. La Rai, in un momento di crisi, ha bisogno di consolidate certezze, anche se questo significa sacrificare il potenziale di innovazione. E ci chiediamo: che futuro ha un concorso che si ostina a rimanere ancorato a valori obsoleti?

Il regolamento controverso: esclusioni e restrizioni

La situazione si complica ulteriormente con il nuovo regolamento di Miss Italia 2025, che ha già sollevato un vespaio di polemiche. Con Patrizia Mirigliani alla guida, si è deciso di escludere le ragazze transgender e quelle con interventi di chirurgia estetica eccessivi. Le parole di Mirigliani sono chiare: “Chi è visibilmente rifatta, non entra”. Ma chi decide cosa è visibilmente rifatto? E, soprattutto, chi stabilisce i parametri della bellezza?

Questa esclusione non è solo discutibile, è anche pericolosa. Dobbiamo riconoscerlo: si sta perpetuando un’idea di bellezza che esclude una parte della società, in nome di un ideale obsoleto. Non si tratta solo di un concorso, ma di un messaggio: la bellezza deve seguire determinati canoni, e chi non ci rientra è automaticamente escluso. La realtà è che queste scelte riflettono un pensiero retrogrado, che si scontra con le nuove visioni di inclusività e diversità che dovrebbero caratterizzare il nostro tempo. Allora, ci chiediamo: che tipo di messaggio stiamo realmente inviando alle nuove generazioni?

Conclusioni disturbanti e riflessioni critiche

In un’epoca in cui si cerca di abbattere le barriere e promuovere l’inclusione, Miss Italia 2025 sembra andare in direzione opposta. La necessità di un cambio di paradigma è urgente: il concorso dovrebbe essere un palcoscenico per tutte le forme di bellezza, non solo quelle che seguono determinati canoni. Dobbiamo chiederci: cosa vogliamo trasmettere alle nuove generazioni? Che la bellezza è un concetto ristretto, o che è un caleidoscopio di sfumature?

Invito tutti a riflettere su queste questioni. Non accontentiamoci delle risposte facili e delle convenzioni sociali. La bellezza non dovrebbe essere un campo di battaglia, ma un luogo di celebrazione della diversità. È giunto il momento di alzare la voce e chiedere un cambiamento sostanziale, non solo in Miss Italia, ma in tutti gli ambiti della società. E tu, cosa ne pensi? È il momento di cambiare le regole del gioco?