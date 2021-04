Miss Mondo arrestata dopo aver aggredito Miss Sri Lanka in diretta

Miss Mondo aveva strappato la corona a Miss Sri Lanka perché lo status di donna divorziata non la rendeva meritevole del titolo. É stata arrestata.

Caroline Jurie, Miss Mondo in carica, è stata arrestata, e in seguito rilasciata su cauzione, per aver aggredito la vincitrice del concorso di bellezza Miss Sri Lanka in diretta sul palco. La donna le aveva strappato la corona accusandola di non essere meritevole del ruolo in quanto divorziata.

In seguito all’incoronazione della neo miss Pushpika De Silva, Caroline Jurie, Miss nel 2019, si è avventata sulla donna strappandole la corona che era stata fissata alla sua acconciatura con dei pettini. L’accusa di Miss Mondo era quella di non ritenere meritevole la nuova Miss Sri Lanka in quanto divorziata. La De Silva, però, era solo separata, e non divorziata a tutti gli effetti, per questo dopo alcune verifiche le è stata restituita la sua corona.

Nel Paese esiste una regola che esclude le donne divorziate dal concorso di bellezza. Le uniche che possono partecipare, oltre alle donne single, sono le donne sposate. “Consegnerò il premio alla seconda arrivata e farò rispettare il regolamento” ha dichiarato Caroline Jurie sul palco.

La miss al secondo posto è stata entusiasta della decisione di Miss Mondo, mentre l’eletta Miss Sri Lanka è scappata via dal palco in lacrime dopo essere stata ferita durante l’aggressione.

La donna, in un post Facebook, ha denunciato di aver avuto bisogno di recarsi in ospedale per alcune cure e ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale per il trattamento subito durante il concroso. “Questa corona è dedicata alle mamme single che soffrono per crescere da sole i propri figli” ha dichiarato la miss in una conferenza stampa dopo che l’organizzazione del concorso ha deciso di restituirle la fascia dopo le verifiche che hanno appurato che era una donna separata. Il direttore nazionale del Sri Lanka World ha restituito formalmente la corona alla De Silva. “Siamo delusi. La reazione di Caroline Jurie è stata una vergogna e l’organizzazione di Mrs World ha già avviato un’indagine sulla questione” ha concluso il presentatore del concorso.