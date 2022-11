Missile in Polonia, Zelensky: è il messaggio della Russia al G20

Roma, 16 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di aver colpito la Polonia con un missile che ha ucciso due persone, etichettando la Russia come paese “terrorista”. Parlando in collegamento video, Zelensky ha detto al vertice del G20 di Bali che l’attacco è “una vera e propria dichiarazione portata dalla Russia per il vertice del G20”.