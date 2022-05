La Russia sta testando il nuovo missile Sarmat, che in pochi minuti potrebbe raggiungere tutte le capitali europee: cos'è?

La propaganda russa ha lanciato un avvertimento all’Europa tramite il test del nuovo missile Sarmat, provato nei giorni scorsi da Mosca e annunciato al mondo da Putin come “l’arma in più per difendersi dalle minacce“: in pochissimi minuti può raggiungere le principali capitali europee, Roma compresa.

Missile Sarmat: cos’è

Si tratta di un missile balistico intercontinentale che sembra avere una gittata illimitata e “sarebbe capace di penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura“. Il presidente russo ha annunciato che l’arma darà garanzie di sicurezza alla Russia e “farà riflettere coloro che la stanno minacciando“, il tutto mentre seguiva i lavori dei militari da Plesetsk. Le caratteristiche del missile, “che non ha eguali nel mondo e non ne avrà per molto tempo a venire“, lo rendono una possibile minaccia per tutti i Paesi della Nato.

Missile Sarmat: meno di 200 secondi per raggiungere Roma

Julia Davis, un’americana esperta di propaganda russa, ha condiviso una mappa trasmessa sul canale tv russo Rossija 1 con indicati traiettoria e tempi con cui il Sarmat potrebbe raggiungere le varie capitali europee. Per raggiungere Berlino impiegherebbe 106 secondi, per Parigi 200 mentre per arrivare a Londra 202 per Londra. Quanto alla nostra capitale, verrebbe raggiunta in meno di 200 secondi.