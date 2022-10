Missile sud coreano si schianta al suolo e tutti pensano ad un attacco di Pyongyang

Missile sud coreano si schianta al suolo a Gangneung, nel nord-est del Paese e tutti corrono al riparo e pensano ad un attacco diretto di Pyongyang

Clamoroso errore delle forze armata di Seoul, con un missile sud coreano che si schianta al suolo e con tutti che per qualche minuto pensano ad un attacco di Pyongyang. L’incidente si è verificato poche ore dopo il lancio di altri 4 vettori in risposta alla provocazione della Corea del Nord che a sua volta 36 ore fa aveva lanciato verso il Giappone.

Missile sud coreano si schianta al suolo

Ansa riprende un lancio del Washington Post e spiega che un missile balistico sudcoreano “si è schiantato al suolo nelle prime ore di oggi a Gangneung, nel nord-est del Paese”. L’incidente si è verificato nel corso delle esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti. E quel boato ha gettato nel panico i residenti della città costiera.

“Aiuto, Kim ci sta attaccando”

Poche ore prima c’erano stati i test missilistici sempre più provocatori della Corea del Nord, perciò l’esplosione l’incendio provocati dal missile, hanno indotto molti “a credere che si trattasse di un attacco nordcoreano”.

Solo in un secondo momento lo Stato Maggiore di Seul ha spiegato non senza imbarazzo che si è trattato “di un incidente e che non ci sono stati feriti. L’incidente ha coinvolto un missile balistico a corto raggio Hyumoo-2”. Il missile si è schiantato nel perimetro di una base dell’aeronautica militare alla periferia della città.