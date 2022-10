Missili russi su Kiev, pediatra uccisa dopo aver accompagnato il figlio all’asilo

La giovane dottoressa rimasta uccisa dai missili russi su Kiev lascia un figlio di 5 anni che aveva già perso il padre sei mesi fa

Tra le vittime dei missili russi su kiev risulta anche Oksana Leontieva medico dell’ospedale pediatrico Okhmatdet. Lascia un figlio di 5 anni che aveva già perso il padre sei mesi fa

Una pediatra tra le vittime dei missili russi su Kiev

Stava andando a lavoro con la sua auto dopo aver accompagnato all’asilo il figlio di 5 anni quando è rimasta uccisa da uno dei missili russi su Kiev. Oksana Leontieva, medico dell’ospedale pediatrico Okhmatdet risulta tra le 19 vittime del raid russo di ieri che ha suscitato sdegnate reazioni in tutto il mondo.

Il tweet del consigliere ucraino

Ad annunciarlo su twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino che dopo aver descritto la dinamica di quanto accaduto ha sottolineato un’altra conseguenza tragica della vicenda: il figlio rimasto orfano:

“Adesso il suo bambino è un orfano – ha scritto nel tweet – Suo padre è morto 6 mesi fa, ieri la madre.

La mia più profonda vicinanza”.

Il ricordo dei colleghi

Anche i colleghi -ma anche tante persone comuni – hanno ovviamente voluto ricordare con affetto la giovane dottoressa che lavorava presso l’Unità di trapianto di midollo osseo dell’ospedale pediatrico Okhmatdyt. In molti hanno sottolineato che quando ha perso la vita durante l’attacco dei missili russi su Kiev stava per andare a lavorare in quell’ospedale dove aveva salvato la vita a tanti bambini.