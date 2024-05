"Missione Ambiente" porta 800 studenti a scuola di sostenibilità

Milano, 16 mag. (askanews) - Una vera e propria "scuola di sostenibilità" per più di 800 studenti di tutta Italia. Non a caso, si chiama "Missione Ambiente - Generazioni a scuola di sostenibilità", il progetto nazionale lanciato da Tim ed Erg con l'obiettivo di favorire la diffusione della cultu...

Milano, 16 mag. (askanews) – Una vera e propria “scuola di sostenibilità” per più di 800 studenti di tutta Italia. Non a caso, si chiama “Missione Ambiente – Generazioni a scuola di sostenibilità”, il progetto nazionale lanciato da Tim ed Erg con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della sostenibilità tra i più giovani.

Il tour, partito il 24 gennaio a Benevento, ha toccato importanti città italiane (come Foggia, Catania, Catanzaro, Cagliari, Arezzo, Modena, Ascoli Piceno e Genova) per concludersi a Venezia: è stato Palazzo Savorgnan Cannaregio, sede dall’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Algarotti”, ad ospitare la decima e ultima tappa di un’iniziativa che ha coinvolto in presenza oltre 800 tra studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado in un percorso di approfondimento e confronto su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica.

“Missione Ambiente – Generazioni a scuola di sostenibilità” fa parte integrante del programma del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che vede Tim tra i suoi partner.