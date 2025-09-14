Missione Eastern Sentry: la risposta della NATO alle incursioni aeree russe

La NATO ha annunciato l’avvio della missione Eastern Sentry, un’operazione strategica concepita per blindare il fianco orientale dell’Alleanza. Questo intervento arriva in risposta a un episodio critico avvenuto tra il 9 e il 10 settembre, quando droni russi sono stati avvistati nello spazio aereo della Polonia. L’incidente ha spinto la NATO a dispiegare circa quarantamila soldati lungo i confini con la Bielorussia e la Russia.

Dettagli dell’operazione Eastern Sentry

La missione Eastern Sentry prevede l’impiego di aerei da combattimento, fregate, sistemi radar e capacità anti-drone, con il supporto di diversi Stati membri, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi. Il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato in conferenza stampa: “La Russia ha violato lo spazio aereo della NATO, su una scala mai vista prima”. La missione si estenderà dal Mar Baltico al Mar Nero, garantendo sorveglianza costante e una risposta rapida a eventuali minacce.

Tra le opzioni discusse si contempla la creazione di una no-fly zone parziale sul confine polacco-ucraino, per abbattere droni nemici prima che entrino nel territorio NATO. Tuttavia, questa possibilità rimane solo un’ipotesi, poiché richiederebbe un consenso che al momento sembra difficile da ottenere, specialmente da parte degli Stati Uniti, ancora riservati riguardo all’implementazione di tale misura.

Obiettivi e sfide della missione

Il comando della missione Eastern Sentry è affidato al generale Alexus Grynkewich, Supreme Allied Commander Europe. Grynkewich ha evidenziato che l’operazione è progettata per essere “agile” e “flessibile”, in grado di adattarsi a varie minacce emergenti. A differenza di altre iniziative già in corso, Eastern Sentry mira a migliorare il coordinamento tra le forze alleate e a introdurre nuove tecnologie per contrastare le incursioni aeree a bassa quota, in particolare quelle condotte con droni economici.

Tuttavia, emergono alcune limitazioni operative. Le difficoltà di attribuire con certezza origine e intenzionalità degli attacchi sono evidenti. Non ci sono prove definitive che colleghino i droni avvistati in Polonia a ordini espliciti da Mosca. Il Cremlino ha respinto le accuse come infondate e ha dichiarato che i droni non avevano obiettivi in Polonia. Inoltre, la preparazione difensiva sul territorio polacco ha mostrato lacune: il sistema anti-droni SkyCTRL era in ritardo di modernizzazione e non era completamente operativo al momento dell’incidente.

Implicazioni future della missione

Con Eastern Sentry, il fianco orientale della NATO diventa un’area di monitoraggio costante. I sistemi aerei, navali e terrestri opereranno in sinergia per neutralizzare future intrusioni. La missione rappresenta un banco di prova per la capacità dell’Alleanza di rispondere in modo coordinato e evidenzia la militarizzazione dell’est europeo, anche in assenza di prove definitive sulle violazioni aeree.

Le conseguenze di questa operazione potrebbero essere molteplici: aumento dei costi per gli Stati membri, rischio di errori o incidenti nelle aree di confine e possibili escalation dovute a malintesi. Eastern Sentry è quindi una sfida operativa e politica per la NATO, che deve dimostrare la sua capacità di garantire sicurezza reale, non solo deterrenza visibile. La missione richiede trasparenza e verifiche sulle responsabilità, e sarà solo il suo dispiegamento prolungato a fornire risposte concrete.