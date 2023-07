Roma, 6 lug. (askanews) – È andato in scena presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma, l’appuntamento annuale organizzato da ANCI per parlare del PNRR nei Comuni e nelle Città, e per fare il punto sullo stato degli investimenti e sulle riforme che li accompagnano. Due giorni di diagolo e fattiva collaborazione tra Istituzioni, Sindaci ed Esperti ANCI.

A conclusione del suo intervento a “Missione Italia 2021 2026” di ANCI dal titolo “Dalla digitalizzazione alla trasformazione digitale: luci, ombre e strumenti concreti”, Stefano De Capitani, Executive Vice President Municipia, Gruppo Engineering ha parlato ai nostri microfoni:

“La trasformazione digitale non solo può essere un traino, ma di fatto è il vero elemento di abilitazione della trasformazione dei servizi al cittadino perché rende necessario il ripensamento dei modelli operativi. Non si tratta di digitalizzare attività svolte in modalità tradizionale, ma si tratta di rivedere i modelli operativi. Municipia Gruppo Engineering è ormai un’azienda digitale che fa leva sulle proprie competenze, sui propri asset in termini di piattaforme digitali, ma è ormai un’azienda votata alla gestione dei processi ed all’esternalizzazione gestita e controllata dall’amministrazione pubblica di una serie di servizi.

Il nostro focus è accompagnare l’ente dalla progettazione del nuovo modello operativo e delle componenti digitali, curando la gestione nel tempo”.

Un’occasione, inoltre, di iper-connessione su focus di approfondimento condivisi nelle isole di co-working ognuna dedicata ad una Missione del PNRR.