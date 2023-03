Missy Franklin con Shiffrin e Biles: "Importante offrire opportunità alle donne con lo sport'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Domani è la Giornata internazionale della donna e Laureus lavora molto in tutto il mondo per sostenere le giovani donne, responsabilizzarle e offrire loro opportunità, spesso attraverso lo sport. Quindi è molto, molto importante che riconosciamo ...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Domani è la Giornata internazionale della donna e Laureus lavora molto in tutto il mondo per sostenere le giovani donne, responsabilizzarle e offrire loro opportunità, spesso attraverso lo sport. Quindi è molto, molto importante che riconosciamo questo giorno, che riconosciamo l'importanza delle donne, e così abbiamo pensato che questa settimana sarebbe stata perfetta per parlare con alcune di loro e mettere in evidenza i candidati allo Sportswoman of the Year dei premi Laureus di quest'anno". Queste le parole dell'ex nuotatrice americana Missy Franklin, cinque volte medaglia d'oro olimpica, e vicepresidente della Laureus Sport for Good Foundation in un incontro su Instagram con la grande sciatrice americana Mikaela Shiffrin e alla campionessa della ginnasta a stelle e strisce Simon Biles.

Mikaela Shiffrin è una delle atlete in nominations ai Laureus di quest'anno mentre Simon Biles è stata tre volte vincitrice di questo premio. "Io stessa ho vinto questo premio nel 2013 a Kuala Lumpur. Non lo dimenticherò mai. Mark Spitz è stato colui che mi ha assegnato il premio, e ovviamente come nuotatore quel momento ha significato il mondo per me. È stato incredibile", ha raccontato Missy. "Oltre a Mikaela Shiffrin abbiamo candidate quest'anno Iga Swiatek, Sydney McLaughlin Levrone, Alexia Putellas, Katie Ledecky e Shelly Ann Fraser Pryce tutte le donne straordinarie che sono state nominate quest'anno".

"Il nostro sport è come una squadra composta da individui, ma penso che sia davvero importante supportare altre donne per insegnare loro, puoi fare tutto ciò che ti viene in mente, ed è per questo che abbiamo iniziato questo Invitational", ha raccontato Simon Biles in vista del sesto Biles International Invitational annuale, una specie di incontro globale.

"Le persone vengono da tutto il mondo per questo incontro, e per noi, alcuni di questi incontri sono donne e uomini, ma abbiamo deciso di fare solo donne, dare potere a quelle ragazze, l'eccitazione lì, visto che alcune di queste ragazzi non raggiungeranno mai il livello d'élite e non avranno l'opportunità, come noi abbiamo avuto, di competere a livello internazionale", ha aggiunto la ginnasta.

"Quindi, se hanno la possibilità di venire a questo incontro e dire, 'wow', è stato così divertente, devo gareggiare in un altro paese, devo fare qualunque cosa possibile. Penso che sia semplicemente super eccitante e sorprendente, perché ricordo ogni volta che ho avuto modo di partecipare al Mary Lou Retton Invitational e lei mi ha consegnato una medaglia d'oro e ho avuto modo di farlo il primo anno e cose del genere", ha proseguito Biles.

Da parte sua la sciatrice Mikaela Shiffrin ha aggiunto: "quest'anno con così tutto quello che è successo dalle Olimpiadi, e in questa stagione. Tanti discorsi sui record e sull'azzeramento dei record. Stavo solo pensando, qual è un modo per dare più significato a questo numero? Ed è molto simile al modo in cui Simon Biles sta facendo, cioè quello che hai fatto durante tutta la tua carriera: voglio incoraggiare la prossima generazione di atlete a entrare nello sport, e inseguire i propri sogni. Non solo nello sport ma in qualsiasi cosa. Potrebbe essere musica, letteratura, potrebbe essere letteralmente qualsiasi cosa. Ma cercare di aiutare a incoraggiare e forse aiutare a trovare modi per fornire strumenti e risorse ai bambini per fare ciò che vogliono fare, o almeno avere la possibilità di esplorare".